Nach Aussetzung der Impfungen : Rheinland-Pfalz stoppt 12.000 Impftermine mit AstraZeneca (Update)

Foto: dpa/Ronny Hartmann

Mainz Auch in Rheinland-Pfalz werden die Impfungen mit dem Impfstoff von Astra Zeneca ausgesetzt. Davon betroffen sind auch Termine in den Impfzentren in der Region. Im Impfzentrum Bitburg sollen trotzdem alle für diese Woche vereinbarten Termine stattfinden. Es würden dann andere Impfstoffe verspritzt, hieß es am Abend.

Viele Menschen aus der Region müssen nun länger auf ihre Corona-Impfung warten. Auch in Rheinland-Pfalz werden die Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca ausgesetzt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Man habe unmittelbar nach der Information durch das Bundesgesund­heitsministerium die Koordinatoren der 32 Impfzentren sowie die Krankenhäuser und Polizei und Justizvollzug informiert. In der Region gibt es vier Impfzentren, in Trier, Wittlich, Bitburg und Hillesheim. „Der Stopp gilt unverzüglich“, teilte das Ministerium mit.

Bereits vergebene Termine für den Impfstoff AstraZeneca würden bis zur Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur vorsorglich ausgesetzt und zwar zunächst bis zum 21. März. „Davon sind nach derzeitiger Einschätzung rund 12000 Impftermine betroffen“, so das Ministerium. Die bislang erfolgten Registrierungen blieben aber erhalten.

Das Impfzentrum Bitburg weist darauf hin, dass alle Impftermine, die für diese Woche zugesagt waren, bestehen bleiben. Das gilt, obwohl das Vakzin Astrazeneca vorerst nicht weiter genutzt werden soll. Für diese Woche werden im Impfzentrum andere zugelassene Impfstoffe wie beispielsweise Biontech oder Moderna verspritzt. Wie es im Anschluss weitergeht und ob Termine in der übernächsten Woche noch gehalten werden können, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

„Ich halte die Aussetzung der Impfung für nicht verhältnismäßig“, sagt der Immunologe Dirk Brenner von der Uni Luxemburg.