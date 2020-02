Kostenpflichtiger Inhalt: Schule : Rheinland-Pfalz verbietet Burka in Schulen

Foto: dpa/Boris Roessler

Trier An rheinland-pfälzischen Schulen soll es ein Burka-Verbot geben. Das kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) gegenüber unserer Zeitung an. Ähnlich wie in Niedersachsen soll eine Vollverschleierung an Schulen verboten werden.

„Das Gesicht der Schüler muss erkennbar und eine Kommunikation muss möglich sein“, sagte Hubig. Sie reagiert damit auf ein Urteil des Hamburger Oberverwaltungsgerichts. Das Gericht hatte am Montag entschieden, dass einer 16-Jährigen die Teilnahme am Unterricht in einem Niqab, ein vor allem von muslimischen Frauen getragener Schleier, nicht verboten werden dürfe ohne eindeutige Regelungen im Schulgesetz.

Die soll es nun in Rheinland-Pfalz geben. Hubig will das Gesetz demnächst in den Ministerrat einbringen. Noch vor der Sommerpause soll es durch den Landtag und dann in Kraft treten. Die Ministerin betonte aber auch, dass das Tragen von Burkas an Schulen bislang kein großes Thema im Land sei. Sie wies gleichzeitig daraufhin, dass mit dem Verbot kein Kopftuch-Verbot in Schulen verbunden sei.