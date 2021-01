Corona : Um Händlern in Corona-Krise zu helfen: Land will neue Online-Shops in der Region fördern

Trier/Mainz FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt sagt, was sie plant, unter welchen Umständen sie Lockerungen für Geschäfte und Gastronomie befürwortet und warum sie eine Steuer auf Internet-Handel ablehnt.

... Einkaufsvergnügen in Städten: Viele Städte verzichteten in der Corona-Krise auf verkaufsoffene Sonntage, weil es an einem Anlass wie einem großen Markt oder einem Fest fehlte. Den braucht es aber. Ausnahmen setzte die Landespolitik in der Krise nicht durch, auch wenn es sich Liberale gewünscht hätten. Schmitt verteidigt die Sonntagsverkäufe in Rheinland-Pfalz. „Wir fahren mit vier verkaufsoffenen Sonntagen in Rheinland-Pfalz sehr gut. Für diese braucht es aber eine Rechtssicherheit. Ich hätte mir in der Corona-Krise mehr Flexibilität gewünscht, denn es geht ja nicht um die zügellose Ausdehnung der verkaufsoffenen Sonntage, sondern um eine Perspektive für den städtischen Einzelhandel.“ Abgesehen davon: Um nach der Krise viele Kunden an den üblichen Tagen zum Shoppen zu locken, müssten die Städte mit dem öffentlichen Nahverkehr und weiterhin auch gut mit dem Auto erreichbar sein, sagt Schmitt. „Es schreckt Menschen ab, wenn sie in rheinland-pfälzische Städte kommen, bei Tempo 35 geblitzt werden, sich in viel zu engen Parkhäusern einen Kratzer am Lack holen und dafür noch Gebühren von zwölf Euro für zwei Stunden zahlen müssen. Solche Kunden kommen so schnell nicht wieder zurück und bleiben den Geschäften fern. Wir brauchen in den Städten eine gute und günstige Parkplatzsituation.“ In Rheinland-Pfalz setzt die Landeshauptstadt Mainz auf viele Tempo-30-Zonen. Angesichts drohender Leerstände nach der Krise denke das Land bereits über kluge Kooperationen nach, um Städte attraktiv zu halten und Besucher anzuziehen. „Denkbar wäre, Handwerkern, Künstlern und Kulturschaffenden Ausstellungen in Gebäuden zu ermöglichen, die vorübergehend leer stehen“, regt Schmitt an.