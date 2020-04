Kostenpflichtiger Inhalt: Coronakrise : Trotz Soforthilfen: Rheinland-Pfalz rechnet mit Insolvenzen von Firmen (Update)

Foto: dpa/Jens Wolf

Mainz Das Land hat Unternehmen in der Coronakrise bislang 17,5 Millionen an Soforthilfen ausgezahlt. Die Opposition kritisiert schleppende Bearbeitung von Anträgen.

Die Investitions- und Strukturbank hat inzwischen in Rheinland-Pfalz Soforthilfen von 17,5 Millionen Euro ausgezahlt, die an 2200 Antragsteller geflossen sind. Das sei Stand von Gründonnerstag, 16 Uhr, teilte die ISB unserer Zeitung auf Anfrage mit. 61.000 Anträge seien bislang eingegangen, die ein Volumen von 97,4 Millionen Euro umfassen. Damit lagen die Auszahlungen am Nachmittag höher als der Stand von 11,5 Millionen Euro, die Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) dem Wirtschaftsausschuss im Mainzer Landtag noch am Mittag mitgeteilt hatte und die noch in der ersten Version dieses Artikels gestanden haben.

Der Minister kündigte an, nicht alle Unternehmen in der Coronakrise retten zu können: „Es wird Insolvenzen geben. Wir versuchen alles, um den Schaden so gering wie möglich halten.“

Ulrich Dexheimer, Vorstand der ISB, teilte mit, dass mehr als 100 Kräfte seiner Bank über die Ostertage hinweg arbeiten werden, um Anträge schnell zu bewilligen und Geld auszuzahlen. „Wir wollen sehen, die PS nach Ostern schnell auf die Straße zu bringen“, sagte Dexheimer. Bis Ende des Monats sollen Antragsteller das Geld auf dem Konto haben. „Wir hoffen, dass die Soforthilfe nun auch schnell bei den Unternehmen ankommt. Uns erreichen Signale, dass das in den nächsten Tagen auch geschieht“, sagte Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Trier.

Die Opposition im Mainzer Landtag äußerte scharfe Kritik: Anträge würden zu behäbig bearbeitet. CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner hatte in einer Mitteilung „altertümliche Methoden“ moniert. So müsse man einen PDF-Antrag erst herunterladen, ausfüllen, einscannen und dann per Mail an die ISB zurückschicken. Viele Unternehmen warten auf Hilfe.

Auch der Trierische Volksfreund hat Beschwerden regionaler Firmen bekommen, die bislang auf Empfangsbestätigung und Auszahlung des Landes warten. „So viel zu den Worten schnell und unbürokratisch“, kritisiert ein Unternehmer in einer E-Mail. „Betriebe haben keine Sicherheit“, sagte Christian Baldauf, mit dem die CDU als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2021 geht. „Es geht darum, schnellstmöglich Geld zu bekommen und Existenzängste abzubauen. Ich bin konsterniert, weil ich ein mangelhaftes Krisenmanagement wahrnehme.“

Was ISB-Chef Dexheimer äußerte, deutete wiederum auf Chaos bei vielen Anträgen hin. Es gebe viele Mehrfachanträge von Unternehmen, die Arbeit bereiteten, weil die Bank Dopplungen prüfen müsse, um Missbrauch zu verhindern. Viele Anträge seien unvollständig oder mit falschen Angaben versehen. „Wir bekommen Scans rein, die sind komplett schwarz. Manche schicken eine Kopie ihres Personalausweises – und sonst nichts. Anderswo stimmt die IBAN nicht oder fehlt die Steuer-ID“, schilderte Dexheimer, der „für einen kleinen Teil der Anträge“ schlussfolgerte: „Wenn diese Unternehmer ihren Betrieb so führen wie sie Anträge stellen, muss einem Angst und Bange werden.“

Wirtschaftsminister Wissing verteidigte den Kurs des Landes, erst nach den genauen Bestimmungen des Bundes, wann ein Unternehmen zu fördern sei, Anträge ermöglicht zu haben. Länder, die dies vorher in die Wege geleitet hätten, müssten nun hohe Summen aus der Landeskasse zahlen. „Auch auf Rheinland-Pfalz wären unzählige Millionen zugekommen, wenn wir voreilig gehandelt hätten. Wir belasten den Landeshaushalt aber nicht“ unnötig, sagte Wissing.

Die Opposition forderte vom Land, mehr direkte Zuschüsse statt Darlehen an wankende Unternehmen zu geben. Die Bezirkschefs der CDU – wie der regionale Vertreter Moritz Petry – hatten in einer Mitteilung geschrieben: „Da reicht das Kreditprogramm von Herrn Wissing nicht aus! Betriebe brauchen Geld in Form von Direktzahlungen - schnell und unbürokratisch!“

AfD-Politiker Matthias Joa warnte, das Land werde ohne direkte Zuschüsse „langfristig Jobs und Steuerzahlungen verlieren“. Wissing verteidigte den Kurs des Landes, vor allem auf Darlehen zu setzen und Betrieben mit bis zu 30 Beschäftigten unter die Arme zu greifen. „Die Bundesregierung verfolgt das Ziel der unternehmerischen Eigenverantwortung in der Krise, das wir teilen.

Wir würden mit direkten Zuschüssen die Haushalte massiv belasten. Der Staat muss aber auch nach dem Ende der gegenwärtigen Krise handlungsfähig bleiben, um Maßnahmen zu finanzieren, die die Konjunktur beflügeln.“ Zuschüsse müsse ferner der Steuerzahler über höhere Beiträge zurückzahlen. „Die Krankenschwester, der Pfleger sollen dafür nicht einstehen. Am Ende wäre es wahrscheinlich, dass die Ausgaben doch wieder bei der mittelständischen Wirtschaft landen."