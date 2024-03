Fußball 0:2 - Elversberg gegen Aufstiegsanwärter Kiel ohne Chance

Vor 8184 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde brachte Shuto Machino (39.) die Gäste in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Philipp Sander (49.) für die Kieler, die einmal mehr ihre Auswärtsstärke untermauerten. Das Team von Marcel Rapp führt mit 27 Punkten die Auswärtstabelle der 2. Liga an. Ligaweit erzielte das Team die zweitmeisten Tore (49).