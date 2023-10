2. Bundesliga 1:2 gegen Elversberg: 1. FC Magdeburg wieder ohne Sieg

Die Elbestädter dominierten die Partie in der Anfangsphase, kassierten aber den Rückstand. Elversberg profitierte von einem Ballverlust von Lawrence am Mittelkreis: Rochelt lief frei aufs Tor zu und verwandelte eiskalt. Elversberg stellte Räume und Passwege gut zu, sodass Magdeburg trotz optischer Überlegenheit keine Strafraumszenen zustande brachte. Nur phasenweise konnte sich der FCM am gegnerischen Strafraum festsetzen, doch auch dann fehlte die zündende Idee. Titz reagierte und wechselte schon nach 33 Minuten seinen Kapitän Amara Condé, der wutentbrannt in die Kabine stürmte, und seinen Stürmer Luca Schuler aus. Doch nur Sekunden später erhöhte Neubauer zum 2:0. Weil den Elbestädtern auch im Anschluss nichts einfiel, gab es zum Pausenpfiff erstmals in der Saison Pfiffe.