In den Schlachthöfen in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr 1,2 Millionen Schweine und 76 000 Rinder getötet worden. Dies geht aus einer Mitteilung des Statistischen Landesamts in Bad Ems hervor. Danach stieg die Zahl der geschlachteten Schweine im Vergleich zum Vorjahr leicht um ein Prozent, die Zahl der getöteten Rinder sank um vier Prozent. Zudem ließen knapp 900 Pferde auf den Schlachthöfen ihr Leben, dies war ein Plus zum Vorjahr von 5,8 Prozent. dpa