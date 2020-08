1. FC Kaiserslautern erreicht mit Mühe den DFB-Pokal

Ein Ball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Pirmasens Der 1. FC Kaiserslautern hat sich zum Gewinn des Südwest-Pokals gezittert und damit den erwarteten Einzug in den DFB-Pokal geschafft. Der Fußball-Drittligist setzte sich am Samstag in Pirmasens im Finale gegen den Fünftligisten Alemannia Waldalgesheim nach 120 torlosen Minuten erst im Elfmeterschießen mit 5:3 durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In der 1. Pokal-Hauptrunde treffen die Roten Teufel am zweiten September-Wochenende auf den Zweitligisten Jahn Regensburg.