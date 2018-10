später lesen 1. FC Kaiserslautern hofft auf dritten Sieg hintereinander FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern will die Erfolgsserie nach der Trendwende weiter fortsetzen. Beim Spitzenreiter VfL Osnabrück bietet sich am Samstag (14.00 Uhr/Sky) die Gelegenheit, den dritten Sieg in Serie einzufahren und bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer heranzurücken. dpa