1. FC Kaiserslautern holt Klingenburg und behält Senger

Kaiserslautern Wenige Tage vor dem Vorbereitungsstart am Montag hat der 1. FC Kaiserslautern mit René Klingenburg einen neuen Offensivspieler verpflichtet. Der 27-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten Viktoria Köln zum Fußball-Drittligisten und ist ablösefrei.

Weiterhin für die Roten Teufel spielen wird Marvin Senger. Der Abwehrspieler wird wie schon in der Rückrunde der vergangenen Saison vom Zweitligisten FC St. Pauli ausgeliehen. „Marvin hat in den vergangenen Monaten in einer schweren Situation und unter viel Druck sehr schnell in unserer Mannschaft reingefunden und unsere Defensive, auch durch seine Schnelligkeit, stabilisiert. Wir freuen uns, dass wir einen jungen Spieler mit diesen Qualitäten weiterhin in unserem Kader haben“, sagte Hengen.