1. FC Kaiserslautern leiht Senger vom FC St. Pauli aus

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat kurz vor Transferschluss Innenverteidiger Marvin Senger bis Saisonende vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli Hamburg ausgeliehen. Dies teilte der Drittligaclub am Montag mit.

Im Endspurt der vergangenen Spielzeit debütierte der 21-Jährige in der 2. Liga und erhielt einen ersten Profivertrag bei den Hanseaten. Insgesamt kam der Linksfuß bei St. Pauli bisher auf drei Einsätze in der 2. Liga, einem Spiel im DFB-Pokal sowie 21 Partien in der Regionalliga Nord.