1. FC Kaiserslautern taumelt der Regionalliga entgegen

Magdeburg Für den 1. FC Kaiserslautern wird die Lage in der 3. Fußball-Liga immer bedrohlicher. In Magdeburg setzt es die zehnte Saison-Pleite. Der Effekt des Trainerwechsels ist bereits verpufft.

Sieglos, sprachlos, fassungslos: Der 1. FC Kaiserslautern taumelt weiter Richtung Regionalliga. Der Auftritt der Pfälzer bei der bitteren 0:1 (0:0)-Niederlage am Samstag im Drittliga-Kellerduell beim 1. FC Magdeburg nährte die Zweifel an einer Rettung des viermaligen deutschen Meisters, der als Tabellen-18. schon sechs Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz hat.

„Ich war nach der Trainingswoche optimistisch. Wir haben im Vorfeld des Spiels viele Einzelgespräche geführt. Was dann aber im Endeffekt dabei herausgekommen ist, war viel zu wenig für den Abstiegskampf“, kritisierte Kaiserslauterns Co-Trainer Frank Döpper, der den gesperrten Chefcoach Marco Antwerpen an der Seitenlinie vertrat.

In der Tat gibt es auf dem Betzenberg in der Länderspielpause genug zu tun. Die Zahlen jedenfalls sind die eines Absteigers: Nur vier Siege gelangen den Roten Teufeln in den bisherigen 28 Saisonspielen. Mit nur 26 Toren stellen die Pfälzer die harmloseste Offensive der gesamten Liga. Und auch der Effekt des Trainerwechsels scheint bereits verpufft zu sein. Der FCK holte unter Antwerpen nur fünf Zähler aus sechs Partien und ist nach nunmehr fünf sieglosen Partien in Serie nach der SpVgg Unterhaching die zweitschlechteste Rückrundenmannschaft.