Fußball 1. FC Kaiserslautern trauert um Andreas Brehme

Unvergessen, wie er an jenem Tag nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen in den Armen seines Freundes Rudi Völler bitterlich weinte. Seinen Plan, die Karriere an diesem Tag zu beenden, verwarf er und führte sein Team im kommenden Jahr als Kapitän zum direkten Wiederaufstieg. Was folgte, war 1998 mit dem Titelgewinn ein Stück Fußball-Geschichte.