1. FC Kaiserslautern will Aufschwung in Aalen fortsetzen

Drei Siege aus den vergangenen vier Spielen: Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich in der 3. Fußball-Liga im Aufwärtstrend und will diesen auch am Montagabend (19.00 Uhr) beim VfR Aalen fortsetzen. Mit einem Erfolg würden die Pfälzer bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. dpa