1. FC Saarbrücken gewinnt Drittliga-Aufsteigerduell in Verl

Ein Fußball-Spiel. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Verl Der 1. FC Saarbrücken hat das Aufsteigerduell in der 3. Fußball-Liga beim SC Verl mit 3:1 (2:0) gewonnen. Minos Gouras mit einem Doppelpack in der 11. und 55. Minute und Sven Köhler (19.) mit einem Eigentor trafen am Samstag für die Saarländer, die sich mit 40 Punkten am Rivalen vorbei auf den sechsten Tabellenplatz schoben.

Verl kam durch Justin Eilers (88.) zum späten Ehrentor. Für Saarbrücken war es der dritte Sieg in Serie.