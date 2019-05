1. FC Saarbrücken verliert erstes Endspiel um den ETTU-Pokal

Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken hat das erste von zwei Endspielen um den europäischen ETTU-Pokal verloren. Das Team des deutschen Nationalspielers Patrick Franziska unterlag am Freitagabend beim französischen Club GV Hennebont mit 1:3 und braucht nun beim Rückspiel am 11. Mai im Saarland einen deutlichen Sieg. dpa

Entscheidender Mann in dieser ersten Partie war der Engländer Liam Pitchford, der für Hennebont zwei Punkte gegen Liao Cheng Ting und Darko Jorgic holte. Franziska verlor überraschend sein Einzel gegen den Belgier Cedric Nuytinck.

Die Saarbrücker haben den ETTU-Pokal bereits 2014 geholt und können in dieser Saison noch einen weiteren Titel gewinnen. Denn am 25. Mai stehen sie in Frankfurt am Main auch im Playoff-Endspiel um die deutsche Meisterschaft gegen TTF Ochsenhausen.

