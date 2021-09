1. FC Saarbrücken vor Spiel gegen Wehen mit Personalengpass

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken rechnet in der Drittliga-Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden mit einer „absoluten Spitzenmannschaft“. Darauf verwies Trainer Uwe Koschinat bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

In der Begegnung am Freitag (19.00 Uhr) treffen die seit vier Spielen ungeschlagenen Saarländer auf die Hessen, die zwar zuletzt mit 2:4 gegen den 1. FC Magdeburg verloren, zuvor aber dreimal in Serie gewonnen hatten.