1. Theatertage Rheinland-Pfalz beginnen mit Preisverleihung

Kaiserslautern Mit der Verleihung des diesjährigen Else-Lasker-Schüler−Preises beginnen heute in Kaiserslautern die 1. Theatertage Rheinland-Pfalz. Bis zum 7. März sind in der pfälzischen Stadt zahlreiche Aufführungen von Bühnen etwa aus Koblenz, Mainz und Trier zu sehen.

Zur Eröffnung verleiht Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Else-Lasker-Schüler-Dramatikerpreis an die in Stuttgart geborene Autorin Felicia Zeller („X Freunde“). Zeller spüre im redseligen Alltagsgeplapper die Wunden der Gegenwart auf - und ihre Figuren knallten sich mit Vorliebe Halbsätze vor den Latz, hieß es. „Ihre Texte sind sprachschön und brutal, satirisch und schmerzlich fassen sie die Neurosen der Gegenwart in griffige Formeln.“ Die Stückepreise erhalten Caren Jeß, Leon Ospald und Magdalena Schrefel.