10 000 Beschäftigte bei erneuerbaren Energien im Land

Arbeiter bauen eine Windkraftanlage des Herstellers Enercon auf. Foto: Stefan Sauer/Archivbild.

Mainz 10 000 Beschäftigte in Rheinland-Pfalz arbeiten in der Erneuerbare-Energien-Branche. Fast 3600 von ihnen sind im Bereich Windenergie tätig, wie Energieministerin Ulrike Höfken (Grüne) in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

