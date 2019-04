später lesen 10 000 Euro Schaden bei Brand in Brennholz-Betrieb Teilen

Bei einem Brand in einem Brennholz-Betrieb in der Pfalz ist ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro entstanden. Am Mittwoch habe auf dem Gelände des Unternehmens in Münchweiler im Kreis Südwestpfalz ein Lagerplatz für Sägemehl gebrannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. dpa