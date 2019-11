10 000 Menschen starten in Mainz in die närrische Jahreszeit

Die „Mainzer Schwellköpp“ gehen vor der Verkündung der närrischen Grundgesetze durch die Menschenmenge. Foto: Silas Stein/dpa.

Mainz Trotz knackiger drei Grad Celsius haben sich am Montag rund 10 000 Narren am Mainzer Schillerplatz eingefunden: Viele Narren, nach Veranstalterangaben rund 7800, standen punkt 11.11 Uhr in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt parat, um mit einem dreifachen „Helau“ in die „fünfte Jahreszeit“ zu starten.

Ein Mann im Wikingerkostüm war laut Polizei ein wenig zu authentisch kostümiert. Dem Mann seien zwei hochwertige Streitäxte aus Metall abgenommen worden. Ein anderer Mann kletterte wohl nicht ganz nüchtern den Fastnachtsbrunnen hoch, wie der Mainzer Polizeisprecher sagte. Insgesamt zog der Polizeisprecher am Montagabend aber eine positive Bilanz: „Es war sehr ruhig.“