„Nacht der Sterne 2024“ Fachzeitung kürt die 10 besten Restaurants Deutschlands – zwei aus der Region Trier dabei

Wie das auf Hotel und Gastronomie spezialisierte Informationsportal Tageskarte berichtet, landete bei dem neuen Ranking der besten Restaurants Deutschlands ein Trio auf Platz 1: das Victor’s Fine Dining by Christian Bau im Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg in Perl im Saarland sowie die Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn (Baden-Württemberg) mit Küchenchef Torsten Michel und dem Waldhotel Sonnora mit Clemens Rambichler in Dreis in Rheinland-Pfalz. Das Schanz-Restaurant in Piesport landete auf dem vierten Platz.