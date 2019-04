später lesen 100 000 Euro Sachschaden nach Feuer in Autowerkstatt Teilen

Twittern

Teilen



Ein Feuer hat in einer Autowerkstatt in Neuwied einen Sachschaden von etwa 100 000 Euro verursacht. Bei dem Brand in dem Gebäude eines Autohandels wurden laut Polizei vier Oldtimer beschädigt. „Verletzte hat es nicht gegeben“, sagte ein Polizeisprecher. dpa