später lesen 100 000 Euro Schaden bei Brand eines Hauses in Koblenz Teilen

Twittern

Teilen



Beim Brand eines Hauses in Koblenz ist ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach das Feuer in der Nacht im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses aus. dpa