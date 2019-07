100 000 Euro Schaden bei Feuer durch Blitzeinschlag

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr. Foto: Marcel Kusch/Archivbild.

Eulenbis Ein Blitzeinschlag hat offenbar an einem Haus im Landkreis Kaiserslautern einen Brand entzündet. Das freistehende Gebäude in Eulenbis sei am Sonntagmorgen in Brand geraten, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz mit.

