Beim Brand eines Einfamilienhauses in der Eifel ist in der Nacht zum Samstag ein Bewohner leicht verletzt worden und ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Das Haus in Kopp (Landkreis Vulkaneifel) brannte nach Angaben der Polizei völlig aus. dpa