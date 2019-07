100 000 Euro Schaden nach Brand in Lagerhalle in Neunkirchen

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht am Straßenrand. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Neunkirchen Bei dem Brand einer Lagerhalle in Neunkirchen in der Nähe von Saarbrücken ist ein Sachschaden von rund 100 000 Euro entstanden. In der Nacht zu Dienstag waren dort 50 Holzkisten neben der Lagerhalle in Brand geraten, wie ein Sprecher der Polizei Saarbrücken mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa