100 000 Glasaale beschlagnahmt und in den Rhein ausgesetzt FOTO: Andreas Arnold

Sicherheitsmitarbeiter haben bei einer Kontrolle am Frankfurter Flughafen 100 000 Glasaale entdeckt und sichergestellt. Wie das Zollfahndungsamt am Donnerstag mitteilte, hatte ein 59-jähriger Malaysier die Jungfische am Mittwoch in drei Koffern in jeweils zwölf mit Wasser gefüllten Beuteln versteckt. dpa