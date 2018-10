später lesen 100 Ecstasy-Pillen und andere Drogen in Wohnung entdeckt FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Rund 100 Ecstasy-Tabletten und weitere Drogen hat die Polizei in der Wohnung eines 32-Jährigen in Kaiserslautern entdeckt. Neben den Pillen stellten die Beamten bei der Durchsuchung am Dienstag auch 130 Gramm Amphetamine, 81 Gramm Marihuana und elf Gramm Haschisch sicher. dpa