100 Millionen Euro für Ausbau als Biotechnologie-Region

Mainz Um Rheinland-Pfalz zum weltweit führenden Biotechnologie-Standort auszubauen, will die Landesregierung in den nächsten zehn Jahren mindestens weitere 100 Millionen Euro investieren. Das Geld solle mit Bundes- und privaten Mitteln verdoppelt werden und weitere zehn Millionen Euro in dieser Wahlperiode als Schwerpunktinvestition folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das kündigten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Wissenschaftsminister Clemens Hoch (beide SPD) am Freitag in Mainz an.

„Die Erfolgsgesichte von Biontech ist nicht einfach so kopierbar“, sagte Dreyer. Die Landesregierung wolle aber das erhebliche Potenzial im Bundesland noch stärker heben.

Eine zentrale Rolle soll ein neuer Koordinator des Landes für die Biotechnologie übernehmen. Dazu wurde der Mainzer Universitätspräsident und Physiker, Prof. Georg Krausch ernannt. „Er kennt die rheinland-pfälzische Forschungslandschaft aus der Westentasche und ist national und international sehr gut vernetzt“, sagte Dreyer.