Im Porträt Neue Agenturchefin: Arbeitszuwanderung in die Region ist alternativlos

Reinhilde Willems kennt die Region Trier. Aus Lampaden im Kreis Trier-Saarburg stammend weiß sie, wie die Leute ticken, aber auch, welches die Stärken und Schwächen eines ländlichen Bezirks sind. Gleichzeitig profitiert die neue Chefin der Trierer Agentur für Arbeit von ihrer Berufs- und und Lebenserfahrung, schließlich hat sie als Eigengewächs der Behörde im Laufe ihrer beruflichen Karriere zahlreiche Städte und Regionen in Deutschland kennengelernt, nicht zuletzt als Vorsitzende Agenturchefin in Leipzig und als Projektmanagerin in der Nürnberger Agenturzentrale unter Chefin Andrea Nahles.