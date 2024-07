Weltkriegsbombe 10.000 Mainzer müssen wegen Bombenfund aus ihren Wohnungen

In Mainz ist bei Bauarbeiten eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Sprengkörper britischer Herkunft hat noch einen intakten Zünder und soll am Donnerstag entschärft werden, wie die Stadt mitteilte. Dazu wird eine Sperrzone im Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort eingerichtet. Knapp 10 000 Anwohner in diesem Gebiet müssen ihre Wohnungen bis Donnerstagmorgen um 9.00 Uhr verlassen haben. Betroffen sind Häuser in den Stadtteilen Hartenberg-Münchfeld sowie Neustadt.