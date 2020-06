101-Jährige nimmt Abschied als Stadtratsmitglied

Lisel Heise (r), die wohl älteste Stadtratsabgeordnete Deutschlands. Foto: Uwe Anspach/dpa

Kirchheimbolanden Mit Applaus und Blumen ist die 101 Jahre alte Lisel Heise als Deutschlands wohl ältestes Stadtratsmitglied verabschiedet worden. „Ich hoffe, dass viele Menschen - ob alt oder jung - sich von Ihnen haben inspirieren lassen“, sagte Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU) am Mittwochabend bei der Zeremonie in Kirchheimbolanden in der Pfalz.



Heise zeigte sich gerührt. „Ich komme mir vor wie der Papst“, sagte die ehemalige Lehrerin.

Heise saß seit Juni 2019 im Stadtrat ihres Heimatorts im Südosten von Rheinland-Pfalz. Die Nachricht vom Wahlerfolg der älteren Dame mit den weißen Haaren ging um die Welt. Heise hatte für die Initiative „Wir für Kibo“ kandidiert. Kibo steht dabei für Kirchheimbolanden, ein Ort mit knapp 8000 Einwohnern im Donnersbergkreis. Grund für ihr Engagement war ihr Ärger über die Schließung des geliebten Freibads.