103 Millionen Euro für Ausbildung neuer Klinik-Fachkräfte FOTO: Fabian Sommer FOTO: Fabian Sommer

Die rheinland-pfälzischen Krankenkassen stellen in diesem Jahr 103 Millionen Euro für die Ausbildung neuer Fachkräfte im Gesundheitswesen bereit. Das sind 8,2 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, wie der Verband der Ersatzkassen (vdek) am Freitag in Mainz mitteilte. dpa