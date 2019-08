11,5 Milliarden Euro Löhne aus Luxemburg an Grenzgänger

Luxemburg Löhne in Höhe von insgesamt 11,5 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr von Luxemburg an Pendler aus Frankreich, Deutschland und Belgien geflossen. In Europa zahlten nur die Schweiz (rund 24 Mrd Euro) und Deutschland (15 Mrd Euro) in absoluten Zahlen mehr an ihre Grenzgänger, wie die Statistikbehörde Statec in einem jüngst veröffentlichen Bericht in Luxemburg mitteilte.

Die Zahl der Beschäftigten, die über Grenzen zum Job nach Luxemburg pendeln, ist über die vergangenen Jahre deutlich gestiegen: Von knapp 118 000 in 2005 auf gut 192 000 in 2018. Im Schnitt sei dies im Jahr ein Plus von 3,7 Prozent. Mehr als die Hälfte der Grenzgänger stamme aus Frankreich (52 Prozent), gefolgt von Deutschland (24) und Belgien (24). Das durchschnittliche Jahresgehalt von Grenzgängern aus Deutschland habe 2018 bei rund 57 000 Euro gelegen.

Die Zahl der Menschen, die in Luxemburg wohnen und ihren Job außerhalb des Landes haben, lag mit knapp 12 800 deutlich geringer. Von diesen verließen nur rund 1500 tatsächlich das Land, um in Frankreich, Belgien oder Deutschland zu arbeiten. 88 Prozent von ihnen arbeiten vom Großherzogtum aus für europäische oder internationale Organisationen, geht aus dem Bericht hervor.