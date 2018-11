später lesen 11.11 Uhr: Mainzer bereiten sich auf Fastnachtskampagne vor Teilen

Twittern

Teilen



Mit einem ersten Training haben sich die Narren in der Fastnachtshochburg Mainz auf die fünfte Jahreszeit vorbereitet: Am Sonntag, 11. November, stimmten sie um 11.11 Uhr rund um den Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz den Narrhallamarsch an. dpa