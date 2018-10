später lesen 1150 Leiharbeiter in der Pflege in Rheinland-Pfalz FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Die Zahl der Leiharbeiter in der Pflege in Rheinland-Pfalz ist deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr waren 1150 Menschen in der Pflege als Leiharbeitnehmer beschäftigt, 816 davon in Krankenpflege, Rettungsdiensten und Geburtshilfe sowie 334 in der Altenpflege. dpa