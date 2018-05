später lesen 13,5 Schüler pro Lehrer in Rheinland-Pfalz Teilen

Im Durchschnitt ist für 13,5 Schüler an rheinland-pfälzischen Schulen eine Lehrkraft in Vollzeit beschäftigt. Das geht aus einem Bericht des Statistischen Landesamts hervor. Am schlechtesten fällt demnach die Schüler-Lehrer-Relation an Realschulen (18,5) und Gymnasien (16) aus. Etwas besser ist die Quote an den Grundschulen - 14,9 Schüler pro Lehrer. Am besten schneiden Hauptschulen und Förderschulen ab, hier beträgt die Relation 8,5 beziehungsweise 6,0. Insgesamt gibt es dem Bericht zufolge im aktuellen Schuljahr in Rheinland-Pfalz 411 521 Schüler und 30 468 Lehrer in Vollzeit. dpa