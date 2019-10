13-Jähriger beschießt Polizisten mit Spielzeug-Pistole

Kaiserslautern Ein Schüler hat in Kaiserslautern ausgerechnet einen Polizisten in zivil mit einer Softair-Pistole beschossen. Der 43-jährige Beamte sei am Mittwochmittag auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen, als ihn der 13-Jährige aus nächster Nähe mit der Spielzeugpistole anschoss, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

