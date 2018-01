später lesen 13-Jähriger in Linienbus von Fahrgast geschlagen Teilen

Twittern

Teilen



Ein 13-jähriger Junge ist bei einem Streit in einem Linienbus in Kaiserslautern von einem anderen Fahrgast blutig geschlagen worden. Der Junge sei wegen Schmerzen an der Nase ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Täter flüchtete, von ihm fehlte zunächst jede Spur. Nach ersten Ermittlungen hatte sich zunächst der Bruder des 13-Jährigen während der Fahrt mit einer Frau gestritten. Der Mann mischte sich ein. Daraufhin ging der 13-Jährige dazwischen und wurde von dem Mann mehrfach mit den Händen ins Gesicht geschlagen. dpa