Saarlouis 13-Jähriger löst mit Softairwaffe Polizeieinsatz aus

Mit einer mutmaßlichen Softairwaffe hat ein 13-Jähriger im saarländischen Hemmersdorf einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollen Zeugen am Donnerstag beobachtet haben, wie jemand in der Bahnhofshalle aus einer Gruppe heraus mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand hantierte und anschließend über die Bahngleise in Richtung eines Kindergartens lief. Das habe auch eine Überwachungskamera gefilmt, sagte eine Polizeisprecherin.