später lesen 13- und 14-jährige Nachbarskinder machen Spritztour mit Auto Teilen

Twittern

Teilen



Bei einer nächtlichen Spritztour mit dem elterlichen Auto hat die Polizei zwei Jugendliche in Pirmasens erwischt. Der 14 Jahre alte Fahrer und seine 13-jährige Beifahrerin seien einer Polizeistreife in der Nacht auf Sonntag aufgefallen, teilte die Polizei am Montag mit. dpa