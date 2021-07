13 Verletzte nach Auffahrunfall auf Bundesstraße

Rennerod Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße bei Rennerod (Westerwaldkreis) sind 13 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei am Mittwoch gab es 7 Schwer- und 6 Leichtverletzte. Unter den Verletzten seien auch 2 Kinder.

Ein 40 Jahre alter Autofahrer war am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ungebremst auf ein wartendes Auto gefahren, wie die Polizei mitteilte. In seinem Auto befanden sich sieben Mitfahrer. Die Verletzten wurden unter anderem mit drei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sperrte die Bundesstraße für die Aufräumarbeiten vier Stunden lang ab.