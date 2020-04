132 weitere Corona-Infektionen im Saarland: Nun 24 Tote

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Im Saarland ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag (Stand: 18 Uhr) auf 1542 geklettert. Das waren 132 mehr als zur selben Zeit am Vortag, wie das Gesundheitsministerin in Saarbrücken am Sonntag mitteilte.



Die Zahl der Todesfälle stieg binnen 24 Stunden von 21 auf 24.