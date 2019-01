später lesen 14-Jähriger ausgeraubt und geschlagen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Ein 14 Jahre alter Junge ist am Mainzer Rheinufer ausgeraubt und geschlagen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war er am Freitagabend mit seinem Cousin am Stresemannufer unterwegs und wurde von zwei Männern im Alter von 20 bis 25 Jahren angesprochen. dpa