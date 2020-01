14-jähriger Autofahrer: Drogenkonsum und Flucht

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Alzey Nach einer Verfolgungsfahrt hat die Polizei einen erst 14 Jahre alten Autofahrer im Kreis Alzey-Worms gestoppt. Bei einer Verkehrskontrolle wollten die Beamten den Wagen mit dem Teenager am Steuer in der Nacht zu Sonntag in Alzey überprüfen, teilte die Polizei mit.

