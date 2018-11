später lesen 14-Jähriger bei Autounfall verletzt: Bruder bedroht Fahrer FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Ein 14 Jahre alter Junge ist beim Überqueren einer Straße in Rheinland-Pfalz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Fußgänger am Montagabend in Speyer kurz nach einer Kreuzung über die Fahrbahn gerannt, als ihn das Auto erfasste. dpa