Ein 14-Jähriger hat in Frankenthal eine Bäckerei überfallen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Junge den Laden am Mittwochabend betreten und von einer Angestellten Bargeld gefordert. dpa