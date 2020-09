14 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn um 14 auf 9768 gestiegen. Aktuell sind 890 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte (Stand: 10.20 Uhr).

Am Sonntag waren es 955. Die Zahl der Todesfälle stieg um einen auf 247.

Die meisten Neuinfektionen gab es in der Landeshauptstadt Mainz. Dort zählte das Gesundheitsamt 27 Fälle auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen der Kreis Neuwied mit 20 Fällen und Worms mit 17 Fällen. Nur der Rhein-Land-Kreis registrierte in der zurückliegenden Woche keine einzige Neuinfektion.