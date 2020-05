Fallzahlen : 14 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Aufnahme einer Atemschutzmaske vom Typ FFP3. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Mainz In Rheinland-Pfalz sind von Donnerstag auf Freitag 14 festgestellte Corona-Infektionen hinzugekommen. Damit werden im Bundesland nun 6576 bestätigte Fälle von Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gezählt, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag mitteilte.



Die Zahl der Todesfälle zum Stand 10.00 Uhr stieg um 2 auf 226. Aktuell als infiziert gelten demnach 381 Menschen, und 5969 sind wieder genesen. Auf die meisten Todesfälle kommt mit 26 die Stadt Mainz, dahinter liegt der Kreis Mainz-Bingen mit 24.